Covid, le notizie di oggi. Pfizer annuncia altre 100 milioni di dosi all'Ue nel 2021. LIVE (Di lunedì 19 aprile 2021) L'annuncio è il risultato della decisione della Commissione europea di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi nell'ambito dell'Advanced Purchase Agreement ampliato, firmato il 17 febbraio 2021. Questa ulteriore fornitura porta il totale delle dosi del vaccino all'Ue a 600 milioni. Da oggi sono quasi 7 milioni gli studenti italiani in classe, ma l'associazione presidi sottolinea le difficoltà del distanziamento. Al ministero incontro con i sindacati per un rientro in sicurezza

