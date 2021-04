Contagio bis da Covid? Gb infetta volontari per studio (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa succede quando le persone che hanno già contratto il coronavirus vengono infettate per la seconda volta? E’ quello che cercheranno di capire i ricercatori dell’Università di Oxford con un esperimento di “human challenge” che coinvolgerà persone fra i 18 e i 30 anni, in buona salute, guarite dal Covid da almeno tre mesi. Il reclutamento dovrebbe iniziare nelle prossime due settimane e, riferiscono i medi inglesi, ai partecipanti sarà offerta una somma di 5mila sterline. Al momento, si sa poco di ciò che accade alle persone che hanno già avuto il Covid-19 quando vengono infettate per la seconda volta. Obiettivo dei ricercatori è capire quale tipo di risposta immunitaria può impedire alle persone di essere reinfettate e studiare come il sistema immunitario reagisce al virus una seconda volta. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa succede quando le persone che hanno già contratto il coronavirus vengonote per la seconda volta? E’ quello che cercheranno di capire i ricercatori dell’Università di Oxford con un esperimento di “human challenge” che coinvolgerà persone fra i 18 e i 30 anni, in buona salute, guarite dalda almeno tre mesi. Il reclutamento dovrebbe iniziare nelle prossime due settimane e, riferiscono i medi inglesi, ai partecipanti sarà offerta una somma di 5mila sterline. Al momento, si sa poco di ciò che accade alle persone che hanno già avuto il-19 quando vengonote per la seconda volta. Obiettivo dei ricercatori è capire quale tipo di risposta immunitaria può impedire alle persone di essere rete e studiare come il sistema immunitario reagisce al virus una seconda volta. La ...

