CNH Industrial: avanti con spin off Iveco. Stop a trattative con cinese Faw (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial non cederà Iveco al colosso cinese FAW. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, tramite una nota, confermando di aver “terminato le discussioni con FAW Jiefang relative al business On-Highway dell’azienda” e che “continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attività nella prima parte del 2022?. CNH Industrial crede che “sussistano significative opportunità per sviluppare il proprio business On-Highway come fattore di accelerazione nell’attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’Unione Europea”.Soddisfatto della decisione presa il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti che in una nota afferma: “Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – CNHnon cederàal colossoFAW. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, tramite una nota, confermando di aver “terminato le discussioni con FAW Jiefang relative al business On-Highway dell’azienda” e che “continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attività nella prima parte del 2022?. CNHcrede che “sussistano significative opportunità per sviluppare il proprio business On-Highway come fattore di accelerazione nell’attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’Unione Europea”.Soddisfatto della decisione presa il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti che in una nota afferma: “Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato ...

