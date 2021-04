Chicago | sparatoria in un parcheggio del McDonald’s

(Di lunedì 19 aprile 2021) Una bambina di sette anni è stata uccisa e il padre è stato gravemente ferito in unaavvenuta neldi. Un dipendente del fast food ha raccontato che due persone sono uscite da un’auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e

Ferito gravemente il padre. Una bambina di 7 anni è stata uccisa e il padre è stato gravemente ferito in una sparatoria, mentre i due si trovavano all'interno di un'auto nel parcheggio di un McDonald's. Lo ha fatto sapere la polizia. Un dipendente del fast-food ha raccontato al Chicago Sun-Times che due persone sono uscite da un'auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e sua figlia Jaslyn.