Che disastro Domenica Live: numeri da chiusura per Canale 5, ma di chi è la colpa? (Di lunedì 19 aprile 2021) Da due anni ripetiamo che uno dei più grandi errori di Canale 5 è stato quello di sospendere la messa in onda di Domenica Live al pomeriggio, accorciando la durata del programma e permettendo alla Rai di riprendersi una fascia che per troppo tempo aveva perso. Mandare in onda Barbara d’urso, due anni dopo, con lo stesso format, senza nessuna novità e senza nessuna voglia di spendere dei soldi per grandi ospiti, è parecchio imbarazzante. Domenica Live floppa si, ma la colpa siamo davvero sicuri che sia solo di Barbara d’urso? Facciamo un banale esempio per spiegare quale sia la colossale differenza tra Rai e Mediaset. Certo, anche nell’azienda di Viale Mazzini ci sono antipatie spesso tenute nel cassetto ma se c’è da fare il lavoro di squadra lo si fa. E se c’è una fiction con Raoul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021) Da due anni ripetiamo che uno dei più grandi errori di5 è stato quello di sospendere la messa in onda dial pomeriggio, accorciando la durata del programma e permettendo alla Rai di riprendersi una fascia che per troppo tempo aveva perso. Mandare in onda Barbara d’urso, due anni dopo, con lo stesso format, senza nessuna novità e senza nessuna voglia di spendere dei soldi per grandi ospiti, è parecchio imbarazzante.floppa si, ma lasiamo davvero sicuri che sia solo di Barbara d’urso? Facciamo un banale esempio per spiegare quale sia la colossale differenza tra Rai e Mediaset. Certo, anche nell’azienda di Viale Mazzini ci sono antipatie spesso tenute nel cassetto ma se c’è da fare il lavoro di squadra lo si fa. E se c’è una fiction con Raoul ...

Advertising

FBiasin : #Arthur è entrato al 77'. Ha perso i primi 5 palloni che ha toccato. Non ne ha toccati molti di più. Un disastro.… - marcodimaio : Il #Giappone ha dichiarato che rilascerà nei prossimi anni in mare l'acqua contaminata dal disastro di #Fukushima n… - raffaellapaita : Ho chiesto al presidente Fico la calendarizzazione in Aula del provvedimento, approvato in Commissione Trasporti, c… - Serenel73 : RT @aranciok: @MassimoMalvest1 @babetta123 esiliato? a dire il vero è letteralmente scappato, inoltre oggi se non l'avessero beccato vorreb… - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Che disastro ENDGAME - Black Orchestra ... smarcarsi prima del disastro? La storiografia non ha trovato una risposta, dividendosi molto in aspre polemiche ideologiche. Sta di fatto che, nel parlare delle loro azioni non ci si può dimenticare ...

La Giornata della Terra, la sostenibilità sociale e un'utile rilettura di Keynes E gli enti che fissano i principi contabili internazionali per calcolare il valore delle imprese '... seguendo le linee guida del recente libro di Gates ('Come evitare il disastro climatico', appena ...

Le pagelle: che disastro in difesa, Vlahovic almeno ci prova La Repubblica Firenze.it Boris Johnson dice che ci salveranno Avidità e Capitalismo: chi si opporrà? Soprattutto non casualmente. Viste le ormai evidenti concause epidemiche che addebitano le responsabilità del disastro proprio ai beniamini dell’ilare Johnson: la devastazione dell’ambiente e la ...

Focus stadi: disastro a Boscoreale e a Pompei si prova a riprendere Un fallimento dietro l’altro. A Boscoreale lo stadio Pozzo è un’incognita irrisolta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Diplomatico. Lo stesso primo cittadino qualche mese fa ann ...

... smarcarsi prima del? La storiografia non ha trovato una risposta, dividendosi molto in aspre polemiche ideologiche. Sta di fatto, nel parlare delle loro azioni non ci si può dimenticare ...E gli entifissano i principi contabili internazionali per calcolare il valore delle imprese '... seguendo le linee guida del recente libro di Gates ('Come evitare ilclimatico', appena ...Soprattutto non casualmente. Viste le ormai evidenti concause epidemiche che addebitano le responsabilità del disastro proprio ai beniamini dell’ilare Johnson: la devastazione dell’ambiente e la ...Un fallimento dietro l’altro. A Boscoreale lo stadio Pozzo è un’incognita irrisolta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Diplomatico. Lo stesso primo cittadino qualche mese fa ann ...