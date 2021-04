Champions a rischio per la Juve: perde a Bergamo (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel giorno in cui nasce la Superlega riservata ai migliori club, la squadra di Pirlo perde a Bergamo (1-0). Quindi Champions a rischio per la Juve. Ora è quarta, ma Napoli e Lazio la braccano a un paio di punti. Sembra invece dire addio ai sogni Champions la Roma, che perdendo al “Grande Torino” contro il Toro (3-1), tiene viva solo più la speranza di vincere l’Europa League, per approdare in Champions la prossima stagione. In testa al Campionato l’Inter si ferma a Napoli (1-1), dopo undici vittorie consecutive. Ma certo lo scudetto è già cucito sulle casacche nerazzurre della prossima stagione. Champions a rischio per la Juve: perde la quinta partita in campionato La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel giorno in cui nasce la Superlega riservata ai migliori club, la squadra di Pirlo(1-0). Quindiper la. Ora è quarta, ma Napoli e Lazio la braccano a un paio di punti. Sembra invece dire addio ai sognila Roma, chendo al “Grande Torino” contro il Toro (3-1), tiene viva solo più la speranza di vincere l’Europa League, per approdare inla prossima stagione. In testa al Campionato l’Inter si ferma a Napoli (1-1), dopo undici vittorie consecutive. Ma certo lo scudetto è già cucito sulle casacche nerazzurre della prossima stagione.per lala quinta partita in campionato La ...

