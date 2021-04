Cgil-Cisl-Uil: concorso per premiare giornalisti (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Il lavoro nel Lazio torna al centro del racconto giornalistico. A distanza di un anno dall’inizio della crisi pandemica con inevitabili conseguenze sul mondo del lavoro e in attesa di una ripartenza legata al completamento della campagna vaccinale e alle misure del Recovery Plan i sindacati Regionali del Lazio vogliono riportare l’attenzione sul centro della casa comune.” “Il lavoro non e’ un orpello, e’ il cuore vivo di una comunita’. E il giornalismo puo’ stimolare e rilanciare la centralita’ del lavoro, essenziale per la tenuta costituzionale e democratica del nostro paese.” “Il Lazio e’ una regione che produce un decimo della ricchezza dell’Italia e con le sue istituzioni e’ sede e snodo di decisioni fondamentali per la tenuta lavorativa di tutto il nostro paese, e’ palcoscenico di aziende di rilevanza internazionale, cosi’ come e’ scenario dei cambiamenti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Il lavoro nel Lazio torna al centro del raccontoco. A distanza di un anno dall’inizio della crisi pandemica con inevitabili conseguenze sul mondo del lavoro e in attesa di una ripartenza legata al completamento della campagna vaccinale e alle misure del Recovery Plan i sindacati Regionali del Lazio vogliono riportare l’attenzione sul centro della casa comune.” “Il lavoro non e’ un orpello, e’ il cuore vivo di una comunita’. E il giornalismo puo’ stimolare e rilanciare la centralita’ del lavoro, essenziale per la tenuta costituzionale e democratica del nostro paese.” “Il Lazio e’ una regione che produce un decimo della ricchezza dell’Italia e con le sue istituzioni e’ sede e snodo di decisioni fondamentali per la tenuta lavorativa di tutto il nostro paese, e’ palcoscenico di aziende di rilevanza internazionale, cosi’ come e’ scenario dei cambiamenti ...

Advertising

CGILParma : RT @SlcCgil: ??SLC CGIL, FISASCAT CISL, Uilcom Nazionale, NIdiL CGIL Nazionale, Felsa Cisl e UILTemp chiedono un incontro urgente a Presiden… - _R_U_B_ : Uniti per il lavoro. Cgil, Cisl, Uil e Stampa Romana premiano chi racconta il territorio - SlcCgil : ??SLC CGIL, FISASCAT CISL, Uilcom Nazionale, NIdiL CGIL Nazionale, Felsa Cisl e UILTemp chiedono un incontro urgente… - Italia_Notizie : Def, Cgil: serve piano straordinario per l’occupazione. Cisl: sblocco licenziamenti a fine crisi - FnpLombardia : La petizione dei sindacati dei pensionati per rinnovare le Rsa -