“C’è sangue ovunque”. Nuovo gesto estremo di Fabrizio Corona in diretta social: intervengono polizia e ambulanza. Cos’è successo (Di lunedì 19 aprile 2021) Finalmente da circa una settimana Fabrizio Corona è tornato a casa non essendo idoneo al regime carcerario, dove era stato portato quando l’11 marzo il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli aveva revocato i domiciliari concessigli nel dicembre 2019 a causa di una serie di violazioni. La dura reazione La revoca dei domiciliari aveva portato l’ex re dei paparazzi ad una reazione dura e immediata; si era infatti ferito ad un braccio, aveva rotto il vetro di un’ambulanza in preda all’agitazione ed era finito in ospedale nel reparto di psichiatria per oltre 10 giorni. Molti ricorderanno il suo video in diretta nel quale appariva coperto di sangue dopo essersi ferito e la voce della mamma che chiamava l’ambulanza avvisando che c’era sangue ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 19 aprile 2021) Finalmente da circa una settimanaè tornato a casa non essendo idoneo al regime carcerario, dove era stato portato quando l’11 marzo il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli aveva revocato i domiciliari concessigli nel dicembre 2019 a causa di una serie di violazioni. La dura reazione La revoca dei domiciliari aveva portato l’ex re dei paparazzi ad una reazione dura e immediata; si era infatti ferito ad un braccio, aveva rotto il vetro di un’in preda all’agitazione ed era finito in ospedale nel reparto di psichiatria per oltre 10 giorni. Molti ricorderanno il suo video innel quale appariva coperto didopo essersi ferito e la voce della mamma che chiamava l’avvisando che c’era...

Advertising

Mirko79045720 : RT @Mirko79045720: @antonel47502251 Se c'è una cosa che non tradisco è la mia onesta' intellettuale. I leccaculo li lascio fare agli altri.… - Mirko79045720 : @antonel47502251 Se c'è una cosa che non tradisco è la mia onesta' intellettuale. I leccaculo li lascio fare agli a… - entiretopic : RT @Donata1406: Nel raccontarsi c'è una straordinaria forma di generosità, che si impicca nella incapacità di spiegare. Da tempo mi capit… - Donata1406 : Nel raccontarsi c'è una straordinaria forma di generosità, che si impicca nella incapacità di spiegare. Da tempo… - monicanote73 : 'Si, un giorno di questi glielo dico che lei è la persona fatta apposta per me e io per lei. È così, non c’è scamp… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è sangue "Perché non muori"? E Alessandro avvelena la madre con la pasta ilGiornale.it