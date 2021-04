(Di martedì 20 aprile 2021) Un deputato del Quebec si è detto "imbarazzato" dopo essere apparsoin una videoconferenza della Camera dei Comuni con i suoi. William Amos, 46 anni, deputato del Québec, è stato sorpreso a coprire le sue grazie con un telefono mentre camminava tra le bandiere del Quebec e del, purtroppo la webcam del suo laptop è rimasta accesa ed ilo hanno visto apparire. È stato uno sfortunato errore. Il video è stato acceso accidentalmente mentre mi stavo vestendo dopo aver fatto jogging. Mi scuso sinceramente con i mieialla Camera dei Comuni per questa distrazione involontaria. Non accadrà piùHa dichiarato il. Alcune immagini del parlamentaresono finite in rete tra i ...

zazoomblog : Canada politico completamente nudo durante una seduta Zoom con i colleghi - #Canada #politico #completamente - zazoomblog : Canada politico completamente nudo durante una seduta Zoom con i colleghi - #Canada #politico #completamente - sebavettels : @lightsovt Dovrebbero lavorare e testa bassa invece di fare queste stronzate, concordo, però alla fine è un gioco p… -

Ultime Notizie dalla rete : Canada politico

Internazionale

...che circa due terzi degli adulti negli Stati Uniti ritengono che il proprio sistema... Ma anche l'Australia, ile la Nuova Zelanda figurano tra i primi 10. La Nuova Zelanda , un paese ...... il documentario si rivela essere un vero e proprio thriller- investigativo dal ritmo ... - Cuban Dancer di Roberto Salinas (Italia -, 2020, 90') In occasione della Giornata ...Il Canada sta cercando con impazienza di unirsi a Cile ... con un approccio condiviso sulla politica di concorrenza, di cui tutte le nazioni potrebbero aver bisogno. Inoltre cercano di regolamentare l ...Per la prima volta, il Canada occupa il primo posto in assoluto nel Best Countries Report 2021. Quest'anno si è tenuto conto della trasformazione della società dovuta alla pandemia da COVID-19. Le ...