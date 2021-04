Btp Futura, terza emissione al via. I tassi cedolari (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura. Le sottoscrizioni del Titolo 100% retail a sostegno della ripresa economica post Covid-19 e e delle spese relative alla campagna vaccinale avranno luogo da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile, salvo chiusura anticipata. In particolare, i tassi garantiti sono: 0,75% dal 1° al 4° anno; 1,20% dal 5° all’8° anno; 1,65% dal 9° al 12° anno; 2% dal 13° al 16° anno. Il MEF specifica che i tassi definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, ma non saranno comunque inferiori a quelli comunicati oggi. In particolare, il tasso cedolare fissato per i primi 4 anni di vita del titolo resterà invariato, mentre potranno essere rivisti al ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato iminimi garantiti delladel BTP. Le sottoscrizioni del Titolo 100% retail a sostegno della ripresa economica post Covid-19 e e delle spese relative alla campagna vaccinale avranno luogo da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile, salvo chiusura anticipata. In particolare, igarantiti sono: 0,75% dal 1° al 4° anno; 1,20% dal 5° all’8° anno; 1,65% dal 9° al 12° anno; 2% dal 13° al 16° anno. Il MEF specifica che idefinitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, ma non saranno comunque inferiori a quelli comunicati oggi. In particolare, il tasso cedolare fissato per i primi 4 anni di vita del titolo resterà invariato, mentre potranno essere rivisti al ...

