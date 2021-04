Beppe Grillo in un video difende il figlio accusato di stupro. “Non ha fatto nulla, vado io in galera arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati?”. È quanto afferma Beppe Grillo in un video postato sui suoi canali social a proposito della vicenda giudiziaria che coinvolge il figlio, Ciro. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera – ha aggiunto il comico e fondatore del Movimento cinque stelle – , interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni… Perché non li avete arrestati subito? Ormai sono due anni – aggiunge ancora Grillo -, sono stufo. Se dovete arrestare mio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mioè su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati?”. È quanto affermain unpostato sui suoi canali social a proposito della vicenda giudiziaria che coinvolge il, Ciro. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in– ha aggiunto il comico e fondatore del Movimento cinque stelle – , interrogati ino ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni… Perché non li avete arrestati subito? Ormai sono due anni – aggiunge ancora-, sono stufo. Se dovete arrestare mio ...

