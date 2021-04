Banca Generali | gli analisti rivedono il prezzo obiettivo

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – L’ufficio studi di Equita SIM ha deciso di aumentare il target price su, portandolo a 32,70 euro. Il giudizio “hold” è stato confermato. Nel frattempo, sul listino milanese, il Grupporio allunga il passo rispetto alla seduta precedente e si attesta a 31,34 euro, in lieve aumento dello 0,64%.

