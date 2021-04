Amici, Martina Miliddi torna a parlare su Instagram dopo l'eliminazione (Di lunedì 19 aprile 2021) È stata l'ultima concorrente in ordine cronologico ad essere eliminata, nel corso della puntata di «Amici» andata in onda sabato sera su Canale 5. dopo diverse ore, è tornata ufficialmente a casa, dove ha disfatto le valigie ed ha pubblicato un post su Instagram. Martina Miliddi e la sua esperienza ad «Amici» Stiamo parlando di Martina Miliddi, ballerina molto amata dal pubblico. Chi invece non la amava era la maestra Alessandra Celentano, che l'ha criticata spesso e volentieri. Secondo i fan talvolta anche ingiustamente. Martina è uscita dopo il ballottaggio finale perso contro il cantante Deddy. È stata un'esperienza relativamente breve ma intensa. Anche lei, come decine di concorrenti di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) È stata l'ultima concorrente in ordine cronologico ad essere eliminata, nel corso della puntata di «» andata in onda sabato sera su Canale 5.diverse ore, èta ufficialmente a casa, dove ha disfatto le valigie ed ha pubblicato un post sue la sua esperienza ad «» Stiamo parlando di, ballerina molto amata dal pubblico. Chi invece non la amava era la maestra Alessandra Celentano, che l'ha criticata spesso e volentieri. Secondo i fan talvolta anche ingiustamente.è uscitail ballottaggio finale perso contro il cantante Deddy. È stata un'esperienza relativamente breve ma intensa. Anche lei, come decine di concorrenti di ...

Advertising

Trashdeltrash2 : Io che pensavo che sarebbe stato uno dei #Tweet più brutti che si trovano sul mio profilo e invece?????? Cmq credo si… - silviarizzo__ : RT @stitchdideddy: io non vorrei dire ma oggi aka l ho visto più sorridente di quando c era martina ?? #amici2020 #amici - mili_aka : RT @marperlo1: #amici20 Sarò impopolare ma meglio Martina di Samuele. Sorry. Il secondo pensa che siamo ad un suo spettacolo e non ad Ami… - chiaralovss : RT @marperlo1: #amici20 Sarò impopolare ma meglio Martina di Samuele. Sorry. Il secondo pensa che siamo ad un suo spettacolo e non ad Ami… - qtBlueBerry1 : RT @art_it1: Quando al terzo serale Martina e Rosa sono ancora in gara continuando a fare fuori i VERI artisti... Facessero votare il pubbl… -