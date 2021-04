Amici 20, Rosa Di Grazia polemica sull’eliminazione: la risposta agli hater (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stata una dei concorrenti più discussi di Amici 20 e anche dopo la sua eliminazione fa discutere, per aver rilasciato in una prima intervista post-talent che non meritasse di uscire dalla celebre scuola, si tratta di Rosa Di Grazia. In una nuova intervista, intanto, la ballerina ha voluto rispondere agli hater che l’accusano di peccare di presunzione nel ritenere che meritasse di proseguire il serale al talent di Maria De Filippi, ridimensionando il pensiero tanto discusso. Nel nuovo intervento, lei fa, quindi, chiarezza, facendo sapere che a suo avviso meritasse di restare al serale al posto di altri concorrenti. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa sostiene la ballerina. Amici 20, Rosa Di Grazia rompe il silenzio E’ stata ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stata una dei concorrenti più discussi di20 e anche dopo la sua eliminazione fa discutere, per aver rilasciato in una prima intervista post-talent che non meritasse di uscire dalla celebre scuola, si tratta diDi. In una nuova intervista, intanto, la ballerina ha voluto rispondereche l’accusano di peccare di presunzione nel ritenere che meritasse di proseguire il serale al talent di Maria De Filippi, ridimensionando il pensiero tanto discusso. Nel nuovo intervento, lei fa, quindi, chiarezza, facendo sapere che a suo avviso meritasse di restare al serale al posto di altri concorrenti. Ma andiamo a scoprire nel detto cosa sostiene la ballerina.20,Dirompe il silenzio E’ stata ...

Advertising

RebeccaConsalv1 : RT @giuristapazza: Comunque Rosa fa per Deddy ad Amici come Chiara Ferragni per Fedez a Sanremo #Amici20 - inc0stante : @ehymarty Purtroppo i programmi di Maria sono trash, non è solo talent quindi quella parte lì c'è e va accettata. A… - svarovsrih : @cuovrniall Non ti dico la fatica per pagare la patente e vedere alcuni miei amici ad averla fatta a 18 anni e in p… - inc0stante : @ehymarty mi dispiace ma il mondo del trash sa, fatti due domande se tutti i daytime erano su di lei, Amici è metà… - sofiapianuc : serena che ha provato quattro anni ad entrare ad amici nessuno dice niente rosa che ci. ha provato l’anno scorso l’… -