Alex Ferguson contro la Super Lega | “Vuol dire rinnegare 70 anni di calcio I tifosi amano la competizione così com’è ora”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 aprile 2021) Anche Sirsi è espresso sulla questioneandandola creazione di questo nuovo format che va a rivoluzionare ileuropeo. Raggiunto dalla Reutersha dichiarato: “La70dieuropeo. Da allenatore dell’Aberdeen vincere la Coppa delle Coppe (gli è riuscito nel 1983, ndr) è stato come scalare il monte Everest. L’Everton ora sta spendendo 500 milioni di sterline per il nuovo stadio, con l’ambizione di giocare in Champions. Ilaora. Ho allenato in ...