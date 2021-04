Verstappen trionfa a Imola sotto la pioggia, Leclerc quarto (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - ?Max Verstappen ha vinto un rocambolesco Gran Premio dell'Emilia-Romagna segnato dalla pioggia, dagli incidenti e da una sospensione: a Imola l'olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, autore di una grande rimonta dopo un errore nei doppiaggi che lo aveva fatto scivolare all'ottavo posto. Terza la McLaren di Lando Norris, poi le due Ferrari: quarto Charles Leclerc, quinto Carlos Sainz. La gara sulla pista dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari è stata sospesa al 34° giro: bandiera rossa per uno spaventoso incidente tra la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell, usciti entrambi illesi. In zona punti hanno chiuso anche Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen ed Esteban Ocon. Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - ?Max Verstappen ha vinto un rocambolesco Gran Premio dell'Emilia-Romagna segnato dalla, dagli incidenti e da una sospensione: al'olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, autore di una grande rimonta dopo un errore nei doppiaggi che lo aveva fatto scivolare all'ottavo posto. Terza la McLaren di Lando Norris, poi le due Ferrari: quarto Charles Leclerc, quinto Carlos Sainz. La gara sulla pista dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari è stata sospesa al 34° giro: bandiera rossa per uno spaventoso incidente tra la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell, usciti entrambi illesi. In zona punti hanno chiuso anche Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen ed Esteban Ocon.

