No name, il brano della cantautrice ennese Francesca Incudine, è stato inserito in un corso della New Jersey City University sull'incendio della Triangle di New York – la fabbrica della "camicette bianche" – dove persero la vita 146 persone, tra queste anche giovani donne italiane, soprattutto siciliane. Le lezioni sono tenute dalla professoressa Edvige Giunta, originaria di Gela, da 37 anni in America, che ha scoperto il brano proprio mentre svolgeva delle ricerche sull'argomento. "La prima volta che ho ascoltato la canzone di Francesca – scrive – ho sentito la presenza di un coinvolgimento personale nel testo lirico ed inquietante della canzone, nella voce che in maniera viscerale intreccia la poesia spezzata del siciliano e dell'italiano, nelle parole che si incontrano e si ...

Usa, il brano "No name" di Francesca Incudine si studia all'università

