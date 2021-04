Travaglia-Krajinovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Il primo turno dell’Atp 250 di Belgrado 2021 proporrà lo scontro tra Stefano Travaglia e Filip Krajinovic, interessante per l’evoluzione potenzialmente imprevista dell’incontro. Il serbo ha dimostrato di non trovarsi esattamente a proprio agio sul rosso, perdendo malamente da Fabio Fognini a Montecarlo, mentre l’ascolano potrà far valere la sua maggiore affezione alla superficie in questione. La sfida si disputerà lunedì 19 aprile, come quinto incontro sul Centrale a partire dalle ore 12.00 (dopo Millman-Petrovic). La diretta televisiva della disputa sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Il primo turno dell’Atp 250 diproporrà lo scontro tra Stefanoe Filip, interessante per l’evoluzione potenzialmente imprevista dell’incontro. Il serbo ha dimostrato di non trovarsi esattamente a proprio agio sul rosso, perdendo malamente da Fabio Fognini a Montecarlo, mentre l’ascolano potrà far valere la sua maggiore affezione alla superficie in questione. La sfida si disputerà lunedì 19 aprile, come quinto incontro sul Centrale a partire dalle ore 12.00 (dopo Millman-Petrovic). Latelevisiva della disputa sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e ...

