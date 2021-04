Traffico Roma del 18-04-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora Buona domenica nessuna novità di rilievo tutto tranquillo in queste ore sulle strade cittadine valori didecisamente bassi quelle registra leggermente più intenso il movimento sulle arterie in direzione del Litorale nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul raccordo e consolare anche sulle autostrade non si evidenziano disagi discreta Al momento le condizioni del tempo previsto qualche piovasco nella tarda mattinata e nel pomeriggio a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato via Ugo Ojetti è chiusa ale lo sarà per tutta la giornata tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli deviazione naturalmente anche per le diverse linee del trasporto pubblico ricordiamo che via della Pisana per lavori è percorribile ...