Svizzera: ritrovata la piccola Mia, 8 anni. Rapita da complottisti no-vax su mandato della madre, ostile “al sistema” (Di domenica 18 aprile 2021) L’hanno ritrovata in una comunità di ‘squatter’ nei Sainte-Croix nel Canton de Vaud, vicino alla frontiera francese, dove era insieme alla madre. La donna, Lola Montemaggi, 28 anni, con un passato turbolento e macchiato da violenze, non aveva più il diritto di vederla da sola per ordine del tribunale. Aveva chiesto a quattro suoi sodali ‘no-vax’ e seguaci dei complottisti di QAnon di rapirla e portarla via dalla casa della nonna materna, alla quale era stata affidata, a Les Poulières (Vosgi). La procura di Nancy ha reso noto che “la bambina sta bene e verrà affidata alla nonna” e che la madre “è in stato di arresto“. Gli inquirenti hanno reso noto che “le indagini ci hanno permesso di stabilire che Lola Montemaggi ha trascorso una prima notte in Svizzera in un albergo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) L’hannoin una comunità di ‘squatter’ nei Sainte-Croix nel Canton de Vaud, vicino alla frontiera francese, dove era insieme alla. La donna, Lola Montemaggi, 28, con un passato turbolento e macchiato da violenze, non aveva più il diritto di vederla da sola per ordine del tribunale. Aveva chiesto a quattro suoi sodali ‘no-vax’ e seguaci deidi QAnon di rapirla e portarla via dalla casanonna materna, alla quale era stata affidata, a Les Poulières (Vosgi). La procura di Nancy ha reso noto che “la bambina sta bene e verrà affidata alla nonna” e che la“è in stato di arresto“. Gli inquirenti hanno reso noto che “le indagini ci hanno permesso di stabilire che Lola Montemaggi ha trascorso una prima notte inin un albergo ...

