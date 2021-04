Stefano De Martino scoppia lacrime in diretta TV (Di domenica 18 aprile 2021) Stefano De Martino non è riuscito a contenere le lacrime e in diretta TV ha affermato di essere distrutto. È successo nel corso della quinta puntata di Amici 20, andata in onda in prima serata ieri sabato 17 aprile. Una piccola stellina, Olivia, figlia di Veronica Peparini, ha partecipato alla coreografia de L’Anima Vola, ballata da Giulia ed ha lasciato in lacrime tutti, persino Stefano De Martino e Stash. Le telecamere si sono soffermate in modo particolare sui volti dei tre personaggi della giuria che si sono emozionati e commossi dinanzi alla prestazione della piccola Olivia. Maria De Filippi sorridente e piena di gioia ha invitato a fine esibizione la piccola al centro dello studio per prendersi i meritati applausi. Dopo che la piccola Olivia ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 aprile 2021)Denon è riuscito a contenere lee inTV ha affermato di essere distrutto. È successo nel corso della quinta puntata di Amici 20, andata in onda in prima serata ieri sabato 17 aprile. Una piccola stellina, Olivia, figlia di Veronica Peparini, ha partecipato alla coreografia de L’Anima Vola, ballata da Giulia ed ha lasciato intutti, persinoDee Stash. Le telecamere si sono soffermate in modo particolare sui volti dei tre personaggi della giuria che si sono emozionati e commossi dinanzi alla prestazione della piccola Olivia. Maria De Filippi sorridente e piena di gioia ha invitato a fine esibizione la piccola al centro dello studio per prendersi i meritati applausi. Dopo che la piccola Olivia ha ...

