Stefania Orlando apre a Temptation Island (c’è un grosso ‘ma’) (Di domenica 18 aprile 2021) L’ultimo GF Vip è forse quello che ha creato più fanclub dei vari concorrenti. Come è successo per i Prelemi e gli Zengavò, molti telespettatori sperano che Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi partecipino a Temptation Island. Intervistata da Giada Di Miceli a Non Succederà Più (su Radio Radio), la conduttrice ha lasciato una porta aperta all’eventuale partecipazione al reality mariano. “In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. – riporta IsaeChia – Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici ... Leggi su biccy (Di domenica 18 aprile 2021) L’ultimo GF Vip è forse quello che ha creato più fanclub dei vari concorrenti. Come è successo per i Prelemi e gli Zengavò, molti telespettatori sperano chee il marito Simone Gianlorenzi partecipino a. Intervistata da Giada Di Miceli a Non Succederà Più (su Radio Radio), la conduttrice ha lasciato una porta aperta all’eventuale partecipazione al reality mariano. “In merito ai rumor suavevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempationnon ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. – riporta IsaeChia – Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici ...

