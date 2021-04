Silicon Lottery pronta a vendere le CPU Intel Rocket Lake-S Pre-binned

Leggi su tuttotek

(Di domenica 18 aprile 2021) Il famoso portale, come da tradizione ha annunciato anche per la serie di CPU-S le versioni pre-Apprendiamo la notizia dal portale stesso di, che regolarmente ad ogni lancio di una nuova architettura siache AMD, provvedono a dichiarare i test effettuati con i relativi valori, per poi successivamente mettere in vendita queste CPU chiamate(selezionate), con un sovrapprezzo che rispecchia la bontà della stessa in termini di puro margine in Overclock. È sempre interessante vedere l’effettivo margine di Overclock di una determinata architettura, in quanto non solo ogni singola CPU è diversa dall’altra, ma da una generazione all’altra possono esserci ...