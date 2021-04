Schiavone | “Martic? Mi fa venire voglia di giocare Italiani? Uomini crescono | mi spiace per le donne”

Advertising

sportface2016 : Francesca #Schiavone scherza sul suo ruolo di allenatrice di Petra #Martic e parla dello stato di salute del tennis… - tutticonvocati : ???@Schiavone_Fra: 'Mi viene da correre quando vedo Petra (Martic, ndr) andare a rete su una smorzata. Mi viene anco… - Ubitennis : WTA Istanbul, il tabellobe. Mertens n.1, la prima di Martic con Schiavone. C'è anche Errani - raquetcom : Francesca Schiavone regressa ao circuito para orientar Petra Martic - infoitsport : Francesca Schiavone torna in campo: sarà l'allenatrice di Petra Martic | Calcio e Finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Schiavone Martic

Lo afferma Francesca, commentando il suo ritorno nelle vesti di coach di Petra. "Petra la conosco da molto tempo anche perché ho avuto modo di giocarci contro. In lei vedo tante ...Francesca e il tumore: "Mia mamma si è ammalata poco prima di me", in Turchia, dovrà anche ... la croata girava sul circuito con l'olandese Martijn Bok: ora ci sarà Francesca, che ...Da lunedì prende il via il WTA di Istanbul, WTA 250 sulla terra. In gara anche Sara Errani. Mertens e Martic guidano il tabellone, la croata con una Schiavone in più nel box ...Sorteggiato il tabellone del torneo WTA 250 di Istanbul, appuntamento che è ormai tradizionale dal 2005, che ha vissuto due volte il cambio di superficie (dalla terra al veloce e ritorno) ed è stato i ...