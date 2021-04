Russia: Fedeli (pd), 'condizioni Navalny gravissime, serve atto umanità' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Le condizioni di salute di Navalny sono gravissime. serve un atto di umanità e rispetto!". Lo scrive su Twitter la senatrice Valeria Fedeli, capogruppo dem nella Commissione Diritti umani. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ledi salute disonoundie rispetto!". Lo scrive su Twitter la senatrice Valeria, capogruppo dem nella Commissione Diritti umani.

