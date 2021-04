Roma, imprenditore 64enne vola a Palermo per vaccinarsi contro il Covid (Di domenica 18 aprile 2021) Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. Un imprenditore 64enne, Giuseppe Rocchia , saputo dell'Open - weekend, l'iniziativa del governo regionale Musumeci che consente agli over 60 di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Daperil. Un, Giuseppe Rocchia , saputo dell'Open - weekend, l'iniziativa del governo regionale Musumeci che consente agli over 60 di ...

Advertising

GDF : #GDF #Roma “Operazione Corolla” Sequestrati beni per 40 milioni di euro a un imprenditore “fiscalmente pericoloso”… - tempoweb : A #Palermo in aereo per l'open weekend. L'imprenditore romano si vaccina a 66 anni #roma #vaccino #covid #18aprile… - Agricolturabio1 : RT @Lasiciliaweb: Da Roma alla Sicilia per vaccinarsi Saputo dell'Open weekend, un imprenditore della capitale prende un aereo per Palermo… - GranataAndy : RT @Lasiciliaweb: Da Roma alla Sicilia per vaccinarsi Saputo dell'Open weekend, un imprenditore della capitale prende un aereo per Palermo… - Lasiciliaweb : Da Roma alla Sicilia per vaccinarsi Saputo dell'Open weekend, un imprenditore della capitale prende un aereo per Pa… -