Precari | la Lega all’attacco | “Stabilizzazione per titoli e servizi Concorsi ordinari sarebbero occasione sprecata”

Advertising

lucadimartino13 : @EnricoLetta la lega è diventata la speranza di noi precari. - Megastene1 : @repubblica Vedremo cosa farete con i docenti precari storici della scuola italiana, se ci aiuterete come sta facen… - ve10ve : RT @gred_vet: @Michele_Arnese Spero che gli italiani capiscano finalmente chi e quali lobby rappresenta la #lega, altro che salute e #part… - BignamiBignami : RT @gred_vet: @Michele_Arnese Spero che gli italiani capiscano finalmente chi e quali lobby rappresenta la #lega, altro che salute e #part… - lallancita56 : RT @gred_vet: @Michele_Arnese Spero che gli italiani capiscano finalmente chi e quali lobby rappresenta la #lega, altro che salute e #part… -

Ultime Notizie dalla rete : Precari Lega

Orizzonte Scuola

Non siamo e mai saremo disposti a considerare stracci vecchi le migliaia di insegnantiche ... Di sicuro, come, su questo non arretreremo di un millimetro'.' Non siamo e mai saremo disposti a considerare stracci vecchi le migliaia di insegnanti... Di sicuro, come, su questo non arretreremo di un millimetro', ha concluso Sasso."Ritengo che la questione del reclutamento degli insegnanti vada affrontata con buon senso e obiettività, senza farsi fuorviare da preconcetti. Non ha senso parlare di una procedura concorsuale per 45 ...(Adnkronos) - "Su quest'ultimo non siamo contrari, a testimonianza che, a differenza di altri, non è il furore ideologico a guidare i nostri pensieri e le nostre azioni, ma gli interessi e il bene del ...