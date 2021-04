Più di mille bauli in piazza del Popolo a Roma: ”Riaperture? Segno positivo, ma per molti non saranno sostenibili”. Solidarietà da molti artisti (Di domenica 18 aprile 2021) Oltre mille bauli per riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico disposti in piazza del Popolo, a Roma. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore dello spettacolo, vestito completamente di nero con una maschera di plastica che ricopre tutto il volto. Uno striscione attraversa i bauli: “Governo, ora ci vedi?”. Dal teatro al cinema, dalla musica ai lavoratori della categoria, a scendere in piazza è l’intero settore dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa della pandemia di Covid. ”Le Riaperture, previste per il 26 aprile decise dal Governo, sono un Segno positivo – dichiara Silvia Comand, del direttivo di bauli in piazza. ”Purtroppo con gli ingressi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Oltreper riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico disposti indel, a. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore dello spettacolo, vestito completamente di nero con una maschera di plastica che ricopre tutto il volto. Uno striscione attraversa i: “Governo, ora ci vedi?”. Dal teatro al cinema, dalla musica ai lavoratori della categoria, a scendere inè l’intero settore dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa della pandemia di Covid. ”Le, previste per il 26 aprile decise dal Governo, sono un– dichiara Silvia Comand, del direttivo diin. ”Purtroppo con gli ingressi ...

