Pass vaccinale spostamento tra regioni. Ecco cos'è e chi può ottenerlo (Di domenica 18 aprile 2021) Pass vaccinale spostamento tra regioni: il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "Pass" : dal mese di maggio sarà, infatti, libera la circolazione tra le... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 aprile 2021)tra: il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "" : dal mese di maggio sarà, infatti, libera la circolazione tra le...

Advertising

NicolaPorro : Tutti i paradossi della linea della sinistra, che se ne frega degli esercenti in ginocchio, tifa per gli sbarchi, m… - borghi_claudio : @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - DocBrownBruni : RT @GianCremona: #AprireSenzaCondizioni No al pass vaccinale, per tutti. - Ink_Stained_ : RT @Dlavolo: A me fa ridere la storia del pass vaccinale. In pratica, per come stanno le cose ora, potranno spostarsi liberamente tra le re… -