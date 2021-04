Natalia Borges | “Ho rotto con Lavezzi | quando sarò pronta vi dirò perché e aiuterò

Advertising

OdeonZ__ : Natalia Borges: 'Ho lasciato Lavezzi! Vi dirò il perché per aiutare altre donne' - sportli26181512 : Natalia Borges: 'Ho lasciato Lavezzi! Vi dirò il perché per aiutare altre donne': Natalia Borges: 'Ho lasciato Lave… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Borges

AreaNapoli.it

Ultime calcio - Un fidanzamento interrotto e sullo sfondo un giallo su presunte violenze. Ezequiel Lavezzi è al centro di un caso fatto scoppiare dalla fidanzata (o ex?) brasilianache ha vissuto per lunghi periodi accanto al 35enne ex calciatore del Napoli sull'isola di Saint Barth (Antille), ha dichiarato a una tv argentina di avere chiuso il rapporto con ...Dopo la lussuosa quarantena trascorsa ai Caraibi non tira una brutta aria tra l'asso argentino e la sua fidanzata. Infatti, secondo quanto riportato oggi dai media, il Pocho e la ...Una donna è stata ferita a colpi di arma da fuoco nella periferia orientale di Napoli, nel quartiere Barra. Sul posto i carabinieri, ...Una vera e propria bufera si è scatenata sul calciatore ex Napoli, Ezequiel Lavezzi.Dopo la lussuosa quarantena trascorsa ai Caraibi ...