Mia Ceran, chi è il fidanzato Malcom Pagani (Di domenica 18 aprile 2021) Mia Ceran, giornalista e conduttrice di “Quelli Che Il Calcio” insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu oggi ha annunciato di essere incinta in diretta su Raidue del compagno Malcom Pagani. “Ci devi mica dire qualcosa” esordisce Luca Bizzari, riferendosi alla 34enne, alla quale sfila la cartella dalle mani che risponde semplicemente mettendo in mostra la pancia: “Ah…Aspetto un bambino” . La Ceran è legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, ex vicedirettore di Vanity Fair ed attualmente ricopre il ruolo di direttore editoriale di Tendercapital Productions. Figlio di Amedeo Pagani e di Barbara Alberti, ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport e lavorato per Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Mia, giornalista e conduttrice di “Quelli Che Il Calcio” insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu oggi ha annunciato di essere incinta in diretta su Raidue del compagno. “Ci devi mica dire qualcosa” esordisce Luca Bizzari, riferendosi alla 34enne, alla quale sfila la cartella dalle mani che risponde semplicemente mettendo in mostra la pancia: “Ah…Aspetto un bambino” . Laè legata sentimentalmente al giornalista, ex vicedirettore di Vanity Fair ed attualmente ricopre il ruolo di direttore editoriale di Tendercapital Productions. Figlio di Amedeoe di Barbara Alberti, ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport e lavorato per Il ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Formula 1 - 200M+ 2. Veronica Peparini - 200M+ 3. Lazio-Benevento - 100M+ 4. Marina Occhiena - 100M+ 5. Flavio C… - Luca_1998 : RT @bubinoblog: Felicitazioni a Mia Ceran, in dolce attesa! - Stefano04449462 : @AntifaDavide Sempre in forma Mia Ceran?? - AntifaDavide : @Stefano04449462 E Mia Ceran dove la mettiamo...?????? - bragoccia : Mia ceran carina come sempre però è piccola non è vero come riporta internet che è alta1,73 ... sarà un metro e sesanta5 #quellicheilcalcio -