Luis Alberto, maglia gettata dopo il cambio (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - Luis Alberto fuori per Akpa Akpro, è uno dei cambi di Massimiliano Farris per cercare di dare nuova forza al centrocampo della Lazio in sofferenza contro un Benevento combattivo. É il minuto 70'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA -fuori per Akpa Akpro, è uno dei cambi di Massimiliano Farris per cercare di dare nuova forza al centrocampo della Lazio in sofferenza contro un Benevento combattivo. É il minuto 70'...

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto Le pagelle di Lazio - Benevento 4 - 3: Immobile è tornato (7,5), Marusic in confusione (5,5), Correa c'è (7) LUIS ALBERTO 6 Cerca qualche giocata con successo, quando il campo inizia a diventare pesante per la pioggia viene richiamato in panchina. (24' st Akpa Akpro 5: l'ammonizione dopo 5'' è da record. 40'...

Luis Alberto, maglia gettata dopo il cambio Corriere dello Sport.it Lazio-Benevento 5-3: Immobile si sblocca e tiene i suoi in corsa per la Champions ROMA - Centra la cinquina vincente consecutiva la Lazio e rimane in corsa per la Champions League, volando a 58 punti (-4 dalla Juve, quarta in classifica). In una gara ricca di emozioni (e di episodi ...

Serie A: Lazio-Benevento 5-3 Lazio batte Benevento 5-3. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (10' st Parolo), Luis Alberto (25' st Akpa Akpro, 41' st Hoedt), Fares (11' st Lulic); Correa (25' st ...

