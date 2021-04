Loredana Bertè svela perché canta in playback il nuovo singolo (Di domenica 18 aprile 2021) Loredana Bertè da quando è tornata in radio col nuovo singolo Figlia Di tutte le esibizioni che fa della canzone sono in playback, dal Festival di Sanremo al palco di Amici di Maria De Filippi. Una scelta inusuale che ha fatto rumoreggiare i suoi fan, dato che Loredana Bertè canta sempre dal vivo. Anche al Festival di Sanremo il medley del suo best off lo ha fatto live e quando è partita Figlia Di si è messa a muovere la bocca come in un perfetto lipsync for your life di RuPaul’s Drag Race. perché? A rispondere a questa domanda è stata proprio Loredana Bertè su Twitter. “Le promozioni preferisco da sempre farle in playback perché voglio che il sound del pezzo arrivi al ... Leggi su biccy (Di domenica 18 aprile 2021)da quando è tornata in radio colFiglia Di tutte le esibizioni che fa della canzone sono in, dal Festival di Sanremo al palco di Amici di Maria De Filippi. Una scelta inusuale che ha fatto rumoreggiare i suoi fan, dato chesempre dal vivo. Anche al Festival di Sanremo il medley del suo best off lo ha fatto live e quando è partita Figlia Di si è messa a muovere la bocca come in un perfetto lipsync for your life di RuPaul’s Drag Race.? A rispondere a questa domanda è stata propriosu Twitter. “Le promozioni preferisco da sempre farle invoglio che il sound del pezzo arrivi al ...

Advertising

AmiciUfficiale : Loredana Bertè ospite speciale della quinta puntata del Serale di #Amici20! Non vediamo l'ora di sentirla cantare '… - WittyTV : Un'ospite davvero eccezionale sul palco della quinta puntata del Serale di #Amici20! State cantando insieme a Lored… - hazzafeatharry : RT @trashbiccis: Loredana Bertè really said 'me ne fotto del playback' #Amici20 - marialuisa1477 : RT @trashbiccis: Loredana Bertè really said 'me ne fotto del playback' #Amici20 - quellala0 : RT @sononatanera: Pensando al putiferio che avrebbe creato Loredana Bertè in giuria smascherando quei pizzettari dei giurati #amici20 http… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Amici 2021 Serale/ Diretta e eliminato 5a puntata: Tancredi al ballottaggio con.. Amici 2021 Serale: Raoul Bova e Loredana Bertè ospiti Giro di boa per i concorrenti del serale Amici 2021 che torna in onda oggi, sabato 10 aprile, con la quinta ed imperdibile puntata. Dopo l'...

Amici 2021 serale, puntata 17 aprile: Deddy contro Raffaele, Domenico Modugno Amici 2021 , il serale, torna questa sera, 17 aprile, con la quinta puntata. Ospite della puntata saranno Loredana Bertè e Raoul Bova . Dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma, ecco il quinto appuntamento con il Serale di Amici 2021 con gi 10 talent - 5 cantanti e 5 ballerini - che si contendono la ...

Omofobia, da Loredana Bertè a Malika Ayane: artisti in campo per legge Zan Adnkronos Amici 2021 Serale: Raoul Bova eospiti Giro di boa per i concorrenti del serale Amici 2021 che torna in onda oggi, sabato 10 aprile, con la quinta ed imperdibile puntata. Dopo l'...Amici 2021 , il serale, torna questa sera, 17 aprile, con la quinta puntata. Ospite della puntata sarannoe Raoul Bova . Dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma, ecco il quinto appuntamento con il Serale di Amici 2021 con gi 10 talent - 5 cantanti e 5 ballerini - che si contendono la ...