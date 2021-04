L’offerta che non ti aspetti: Realme 6 con oltre il 30% di sconto (Di domenica 18 aprile 2021) Dalla Cina con furore, ecco una fantastica offerta Amazon sul Realme 6, uno degli smartphone a basso costo più richiesto del momento. Offerta Amazon su Realme 6È entrata nel mercato solo nel 2018, eppure, in pochissimi anni, la Realme ha conquistato tantissimi utenti. È cresciuta così velocemente da riuscire ben presto a posizionarsi in cima alle classifiche con le concorrenti Xiaomi ed Oppo. L’azienda propone device e tanti altri smart tech di nuova generazione con fasce di prezzo medio basse. Il risultato è un rapporto qualità / prezzo davvero notevole. Oggi Amazon propone uno dei suoi top di gamma, il Realme 6 8GB + 128GB, in promozione con uno sconto del 34%, a soli 198 euro. Disponibile nel colore Comet Blu. POTREBBE INTERESSARTI –> “Cento euro ai dipendenti per ogni libro ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Dalla Cina con furore, ecco una fantastica offerta Amazon sul6, uno degli smartphone a basso costo più richiesto del momento. Offerta Amazon su6È entrata nel mercato solo nel 2018, eppure, in pochissimi anni, laha conquistato tantissimi utenti. È cresciuta così velocemente da riuscire ben presto a posizionarsi in cima alle classifiche con le concorrenti Xiaomi ed Oppo. L’azienda propone device e tanti altri smart tech di nuova generazione con fasce di prezzo medio basse. Il risultato è un rapporto qualità / prezzo davvero notevole. Oggi Amazon propone uno dei suoi top di gamma, il6 8GB + 128GB, in promozione con unodel 34%, a soli 198 euro. Disponibile nel colore Comet Blu. POTREBBE INTERESSARTI –> “Cento euro ai dipendenti per ogni libro ...

Advertising

MichaelDones91 : @Busno66 @DAZN_IT @NOWTV_It Mi auguro con tutto il cuore che chi di dovere riveda l’offerta di Dazn e rimetta in gi… - h4nkf4n : @gigiodonna1 @simonkjaer1989 Abbiamo bisogno di uomini veri prima che di giocatori,fossero anche forti e di talento… - Triistan05 : @QuelBia94 La dichiarazione in questione ha il suo senso, tuttavia il problema imho è a monte dei publisher, va cam… - Angelredblack1 : @gigiodonna1 @simonkjaer1989 Gigio #Donnarumma si dice questo. Per me dovresti rinnovare. 8 mln netti sono una gran… - DolomitiEnergia : Sinergika, l'offerta Luce e Gas che rispetta l'ambiente e fa bene alla comunità. Scegliendola contribuirai al proge… -

Ultime Notizie dalla rete : L’offerta che Autostrade, c’è l’offerta di Toto e Apollo Il Secolo XIX