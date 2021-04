Lirola | «Mi piacerebbe restare al Marsiglia» – VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Pol, ha parlato in conferenza stampa dopo la doppietta segnata con il: le sue parole Polha parlato in conferenza stampa dopo la doppietta segnata con la maglia del. Queste le parole del terzino di proprietà della Fiorentina sul suo futuro. «Non dipende da me ma mi, vedremo nella finestra di mercato – ha dichiarato -. Questo sistema mi dà molta più libertà offensiva, con i compagni di squadra che mi coprono dietro e così posso sfruttare al massimo le mie qualità offensive. Questa è la prima volta che seguo due gol nella stessa partita da professionista, spero non sia l’ultima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lirola piacerebbe

