Lazio-Benevento: le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) All'Olimpico di Roma va di scena il derby dei fratelli Inzaghi sulle panchine di Lazio e Benevento. Simone recupera Leiva a centrocampo e punta su Fares sulla fascia sinistra. Correa affianca Immobile. Pippo preferisce Schiattarella a Viola, Roberto Insigne e Sau saranno di sostegno a Gaich in attacco. Lazio – (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi Benevento – (4-3-2-1) Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Improta, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Gaich. All. Filippo Inzaghi. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

