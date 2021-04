La figlia di Veronica Peparini ad Amici, Olivia commuove Stash e Stefano De Martino (Di domenica 18 aprile 2021) La figlia di Veronica Peparini ad Amici di Maria De Filippi conquista il palco del serale nella puntata in onda sabato 17 aprile. Olivia ha fatto commuovere davvero tutti, a partire dai componenti della giuria: Stefano De Martino e Stash Fiordispino dei The Kolors hanno mostrato chiari segni di cedimento dopo l’esibizione della bimba. Olivia è la figlia di Veronica Peparini, docente di danza attuale ad Amici; è nata dall’amore della prof. di ballo per Fabrizio Prolli. Al serale di Amici 2021 è già una star e ha danzato sulle note della canzone L’Anima Vola di Elisa. Ha accompagnato la coreografia di una delle ballerine più ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Ladiaddi Maria De Filippi conquista il palco del serale nella puntata in onda sabato 17 aprile.ha fattore davvero tutti, a partire dai componenti della giuria:DeFiordispino dei The Kolors hanno mostrato chiari segni di cedimento dopo l’esibizione della bimba.è ladi, docente di danza attuale ad; è nata dall’amore della prof. di ballo per Fabrizio Prolli. Al serale di2021 è già una star e ha danzato sulle note della canzone L’Anima Vola di Elisa. Ha accompagnato la coreografia di una delle ballerine più ...

