I soliti stereotipi su Napoli nella trasmissione di Augias su Rai 3, De Siano (Forza Italia): Intervenga la Commissione di vigilanza (Di domenica 18 aprile 2021) “Dov’è la Napoli segreta della sua cultura millenaria? Di sicuro non è quella stereotipata mostrata ieri in maniera approssimativa, inadeguata e offensiva da Corrado Augias”. Lo dichiara il senatore Domenico De Siano, coordinatore campano di Forza Italia, commentando la puntata di “Città Segrete” di Corrado Augias dedicata a Napoli andata in onda ieri sera su Rai 3. “Napoli, con la sua storia millenaria, forse sconosciuta solo al conduttore televisivo – spiega De Siano – è ben altra cosa rispetto all’immagine retorica di una città malavitosa e stracciona, fatta di personaggi discussi e discutibili, peraltro triti e ritriti. Spiace che la televisione di Stato si sia prestata a tanto. Ma il dado è tratto: il danno all’immagine del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) “Dov’è lasegreta della sua cultura millenaria? Di sicuro non è quella stereotipata mostrata ieri in maniera approssimativa, inadeguata e offensiva da Corrado”. Lo dichiara il senatore Domenico De, coordinatore campano di, commentando la puntata di “Città Segrete” di Corradodedicata aandata in onda ieri sera su Rai 3. “, con la sua storia millenaria, forse sconosciuta solo al conduttore televisivo – spiega De– è ben altra cosa rispetto all’immagine retorica di una città malavitosa e stracciona, fatta di personaggi discussi e discutibili, peraltro triti e ritriti. Spiace che la televisione di Stato si sia prestata a tanto. Ma il dado è tratto: il danno all’immagine del ...

I soliti stereotipi su Napoli nella trasmissione di Augias su Rai 3, De Siano (Forza Italia): Intervenga la Commissione di vigilanza - Ildenaro.it

