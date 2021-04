Fiorentina, Riganò duro contro la squadra: “Salvate il club, poi andate via” (Di domenica 18 aprile 2021) “Questa settimana a chi la diamo la colpa? A Iachini, a Prandelli, oppure a Montella? Ti ci butto dentro anche lui. Dico solo una cosa e spero che chi indossa quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini: noi in B non ci si vuole andare. Fate il vostro dovere, Salvate la Viola e poi andate via tutti”. Questo lo sfogo dell’ex attaccante della Fiorentina, Christian Riganò sul suo profilo Facebook. La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo e ha 30 punti in classifica, cinque in più del Cagliari terzultimo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “Questa settimana a chi la diamo la colpa? A Iachini, a Prandelli, oppure a Montella? Ti ci butto dentro anche lui. Dico solo una cosa e spero che chi indossa quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini: noi in B non ci si vuole andare. Fate il vostro dovere,la Viola e poivia tutti”. Questo lo sfogo dell’ex attaccante della, Christiansul suo profilo Facebook. Laè reduce dalla sconfittail Sassuolo e ha 30 punti in classifica, cinque in più del Cagliari terzultimo. SportFace.

