F1 GP Emilia Romagna 2021, Alonso rompe l'ala prima del via (FOTO) (Di domenica 18 aprile 2021) Problemi in casa Alpine e in particolare per Fernando Alonso a pochi minuti dal via del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola. Il pilota asturiano ha rotto l'ala sbattendo nei giri di ricognizione che anticipano il suo posizionamento in griglia di partenza. La pioggia sicuramente ha influito nell'errore dello spagnolo, meccanici al lavoro per sistemare la vettura. Alonso in the wall! The 2005 winner at this circuit slides off at Tosa and crunches the front wing He makes it back in the pits for repairs#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/RnLmYp40vW — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

