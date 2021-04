“E’ sempre stata con me” Lutto per Mara Venier | l’annuncio è avvenuto tra le lacrime in diretta Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 18 aprile 2021)non è riuscita a trattenere lericordando una persona a lei davvero molto cara. Ecco di chi sie le sue parole! Momenti di commozione eall’apertura della puntata di Domenica In del 18 aprile, il consueto programma della domenica pomeriggio e condotto egregiamente da. La padrona di casa prima di dare il via alla puntata vera e propria ha voluto ricordare una persona a lei davvero tanto cara. Sidi Carmela, la sua suggeritrice o come vuole il gergo televisivo la sua ‘gobbista’, scomparsa a soli cinquant’anni a casa del Covid-19. La donna non èsolo la gobbista della, le due erano ormai legate da tanto tempo e sicuramente le mancherà tanto d’ora in ...