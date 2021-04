Covid: Speranza, 'mail Guerra informava report pubblicato, scelte sono di Oms non nostre' (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Letta difende il ministro della Salute: “A Speranza va più di un sostegno, sta facendo un grande lavoro” - Agenzia_Ansa : ?? IN DIRETTA la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del Ministro della Salute, Roberto… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Dossier ritirato per scelta dell'Oms, non del governo' #covid - TV7Benevento : Covid: Fedriga, 'con Speranza sempre rapporto costruttivo'... - enricoparenti2 : RT @frances78863240: Roba da non CREDERE Oggi apprendiamo da Speranza ospite da Annunziata che 100.000morti di Covid SONO UNA LETTURA DISTO… -