Aosta, donna 32enne trovata morta nel suo appartamento. Ha una ferita alla gola: non si esclude l'ipotesi dell'omicidio (Di domenica 18 aprile 2021) Una donna 32enne di origini romene è stata trovata morta questa mattina in un appartamento al primo piamo di un palazzo in viale Partigiani, ad Aosta. In queste ore il medico legale sta esaminando la salma della vittima, su cui è evidente una una profonda ferita alla gola. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco intervenuti per aprire la porta dell'abitazione, a richiederne l'intervento erano stati alcuni parenti della donna preoccupati visto che non avevano sue notizie da parecchie ore. Sul posto stanno operando la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Aosta, si valuta concretamente anche la pista dell'omicidio.

