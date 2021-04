Annalisa Minetti torna a vedere | utilizzerà due occhi elettronici

(Di domenica 18 aprile 2021) Una splendida notizia è fuori uscita in queste ore e riguarda. La showgirl, nonché sportiva e scrittrice, potrà rire adopo 27 anni di buio. La 44enne, infatti,una tecnologia di ultima generazione che le permetterà diil mondo che la circonda. Come spiegano gli esperti, la donna dovrà trascorrere un periodo di allenamento in quanto dovrà fare pratica prima di utilizzare una paio dialini speciali.: presto tornerà aAveva appena 18 anni quandoscoprì di avere una malattia che le sarebbe costata la vista. La diagnosi fu impietosa: retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che ...

Notizia incredibile per, cieca dall'età di 18 anni, tornerà a "vedere" grazie a due occhi elettronici: scopriamo di cosa si tratta e le parole della cantante.Oltre che, le atlete paralimpiche delle Fiamme Azzurre"artista di chiara fama" e Sara Morganti , l'Ambasciatrice Paralimpica e Capitano della Nazionale femminile di Sitting Volley ...Splendida notizia per Annalisa Minetti. Sulle pagine del settimanale Grand Hotel l’artista ha annunciato che presto potrà tornare a vedere. Proprio così: dopo 27 anni di buio la cantante e attrice pot ...18:02:05 CASERTA. Nel quadro di una serie di iniziative tese a valorizzare al Liceo Manzoni lo Sport come denominatore comune, il giorno 23 aprile 2021 alle ore 16.30, in modalità streaming sulla pagi ...