Adolescente perde il controllo della moto e cade | interviene l' elisoccorso che lo porta a Torrette

Advertising

posillipo55 : RT @UgoCianetti: Il #18aprile 2015 perde la vita nel #Mediterraneo a 14 anni un adolescente del #mali, affogato con la pagella dei voti sco… - CarriaggioM : RT @UgoCianetti: Il #18aprile 2015 perde la vita nel #Mediterraneo a 14 anni un adolescente del #mali, affogato con la pagella dei voti sco… - LunettaRossas : RT @UgoCianetti: Il #18aprile 2015 perde la vita nel #Mediterraneo a 14 anni un adolescente del #mali, affogato con la pagella dei voti sco… - BroccoloGina : RT @UgoCianetti: Il #18aprile 2015 perde la vita nel #Mediterraneo a 14 anni un adolescente del #mali, affogato con la pagella dei voti sco… - leone_alice : RT @UgoCianetti: Il #18aprile 2015 perde la vita nel #Mediterraneo a 14 anni un adolescente del #mali, affogato con la pagella dei voti sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Adolescente perde

corriereadriatico.it

MAROTTA -cade con la moto in via Unità d'Italia e resta ferito. E' successo ieri pomeriggio alle 17 circa quando un ragazzo di 14 anni del posto ha improvvisamente perso il controllo della moto ...Leggi anche > Aggressione all'uscita di scuola: mortodi 17 anni Australia, annega mentre nuota con degli amici: muore ex giocatore di rugby di soli 24 anni Leggi anche > Madre compie il ...Drammatico incidente, perde la vita Francesco a 17 anni. Si regista una tragedia poco prima delle 18 di ieri sera in località Baia Ver ...MAROTTA - Adolescente cade con la moto in via Unità d’Italia e resta ferito. E’ successo ieri pomeriggio alle 17 circa quando un ragazzo di 14 anni del posto ...