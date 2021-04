Zidane ha lanciato un messaggio chiarissimo alla Juve

(Di sabato 17 aprile 2021) Zinedineè intervenuto pubblicamente in merito al suo futuro al Real Madrid e dietro ogni incertezza aleggia il profilo dellantus e non solo. Quale sarà il futuro di Zinedine? La domanda è stata al centro dell’ultima stagione del Real Madrid, tra successi e dubbi su cosa accadrà con un eventuale cambio della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

chefoss : @gobbo_di quando non gli sono più serviti, Isco lo ha lanciato Zidane stesso. Il Real resta squadra di fenomeni, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane lanciato

SerieANews

Un gruppo di tifosi del Liverpool haoggetti contro il pullman del Real Madrid, sfondando un finestrino in prossimità del posto a sedere del tecnico Zinedine. ...... mentre Courtois, il migliore del Real, ha chiuso su Salah,da un errore di Mendy. Avanti, dunque. Ma a tutta difesa.L'attaccante francese posta una foto con Zizou ai tempi della Juve e manda in delirio i fan bianconeri, pronti a festeggiare un eventuale loro ritorno a Torino ...Il razzismo spiegato in maniera diretta e franca dall'ex campione francese. Non si risparmia Thuram: "Il calcio pensa solo all'immagine". E poi Pirlo e la Juve, il Parma e il calcio ai tempi del Covid ...