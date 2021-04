Vaccini | appello vescovi Sardegna | più attenzione ai fragili

Advertising

peppeprovenzano : Prodi, Stiglitz, Hollande, Zapatero, Gorbaciov e tanti altri hanno firmato un appello per liberare i #brevetti dei… - micillom5s : Appello a tutti i parlamentari Europei: sospendiamo obbligazioni TRIPS. Facilitiamo la condivisione della proprietà… - MediasetTgcom24 : Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini - slainte___ : RT @peppeprovenzano: Prodi, Stiglitz, Hollande, Zapatero, Gorbaciov e tanti altri hanno firmato un appello per liberare i #brevetti dei #va… - clizia_t : RT @peppeprovenzano: Prodi, Stiglitz, Hollande, Zapatero, Gorbaciov e tanti altri hanno firmato un appello per liberare i #brevetti dei #va… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini appello

Agenzia ANSA

La campagna di vaccinazione deve essere "incrementata nei numeri e attenta alle persone più vulnerabili e fragili, oltre che organizzata territorialmente in modo da non dimenticare nessuno". Lo ...... da quelle politiche alla pandemia ( GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS ), ma lancia un'a ... '? Se non ci sono difficile tenere il passo' approfondimento Varianti Covid, dalla inglese ...CAGLIARI. La campagna di vaccinazione deve essere "incrementata nei numeri e attenta alle persone più vulnerabili e fragili, oltre che organizzata territorialmente in modo da non dimenticare nessuno".La campagna di vaccinazione deve essere "incrementata nei numeri e attenta alle persone più vulnerabili e fragili, oltre che organizzata territorialmente in modo da non dimenticare nessuno". (ANSA) ...