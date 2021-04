U&D, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono già lasciati? Gli indizi (Di sabato 17 aprile 2021) Poco meno di due mesi fa, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri lasciavano Uomini e Donne convinti di essere pronti per vivere una grande storia d'amore. Eppure, stando ad alcuni indizi dell'ultima ora, i due potrebbero già essere arrivati al capolinea. Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? Dopo un mese di relazione lontano dai riflettori, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbero essere già arrivati al capolinea. I due, almeno per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, ma sono i loro profili social a lanciare indizi che sembrano ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021) Poco meno di due mesi fa,Dilasciavano Uomini e Donne convinti di essere pronti per vivere una grande storia d'amore. Eppure, stando ad alcunidell'ultima ora, i due potrebbero già essere arrivati al capolinea.Disi? Dopo un mese di relazione lontano dai riflettori,Dipotrebbero essere già arrivati al capolinea. I due, almeno per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, mai loro profili social a lanciareche sembrano ...

