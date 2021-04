Tempesta d'amore, anticipazioni 17 aprile: ore di paura per Christoph (Di sabato 17 aprile 2021) A Tempesta d'amore si vivranno momenti di grande suspense legati alla sorte di Christoph, come rivelano le anticipazioni di oggi, sabato 17 aprile. L'uomo, infatti, da quando Ariane è diventata proprietaria del Fürstenhof, la sta tenendo d'occhio soprattutto dopo aver saputo che la dark lady ha deciso di chiudere l'hotel per effettuare dei lavori di ripristino all'impianto elettrico. Christoph, dopo aver chiesto invano aiuto a Selina, Werner e Robert, si è ritrovato da solo a dover smascherare gli intrighi della sua nemica e ha aperto il furgone dei finti elettricisti, che alla fine lo hanno catturato. Il Saalfeld si ritroverà nella cantina del Fürstenhof incatenato e imbavagliato dai complici di Ariane con la donna decisa ad ucciderlo per compiere l'ultimo atto della sua vendetta. ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 aprile 2021) Ad'si vivranno momenti di grande suspense legati alla sorte di, come rivelano ledi oggi, sabato 17. L'uomo, infatti, da quando Ariane è diventata proprietaria del Fürstenhof, la sta tenendo d'occhio soprattutto dopo aver saputo che la dark lady ha deciso di chiudere l'hotel per effettuare dei lavori di ripristino all'impianto elettrico., dopo aver chiesto invano aiuto a Selina, Werner e Robert, si è ritrovato da solo a dover smascherare gli intrighi della sua nemica e ha aperto il furgone dei finti elettricisti, che alla fine lo hanno catturato. Il Saalfeld si ritroverà nella cantina del Fürstenhof incatenato e imbavagliato dai complici di Ariane con la donna decisa ad ucciderlo per compiere l'ultimo atto della sua vendetta. ...

