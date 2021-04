Stefania Orlando e l’intimità col marito | “Dopo il GF Vip non è stato facile”

(Di sabato 17 aprile 2021) Grande Fratello Vip “Quando ho rivisto Simone ero imbarazzata”, ha dichiarato la bionda conduttrice Pubblicato su 17 Aprile 2021 Tornare alla vita di tutti i giornil’esperienza del Grande Fratello Vip non è semplice. Ne sa qualcosa, terza classifica della quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. La presentatrice è tra i pochi concorrenti ad aver vissuto nella Casa più spiata d’Italia per ben sei mesi. Un periodo davvero lungo che ha portatoad estraniarsi e ad avere qualche difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni. Al settimanale Di Più laha dichiarato senza filtri: “Quando sono uscita tra me e mioc’èun momento di timidezza, ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - alexiuss11 : RT @Meteora_xoxo: #tzvip vi prego ditemi che i protagonisti sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ?? - Robcommentary : @truth_t3ll3r_ @tsunamidieci Cersei, Daenerys e Stefania Orlando che trio -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Come capo - squadra arrivanoe il duo comico de I Sansoni. Tra gli ospiti Paola Barale e Giorgio Mastrota . - - > Leggi Anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano 10 anni di '...ha convinto praticamente tutti nell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Ha raggiunto la finalissima ed è stata sconfitta solamente da Tommaso Zorzi, poi risultato il vincitore ...Stefania Orlando elogia Tommaso Zorzi: "Sarebbe in grado di avere un suo show" Stefania Orlando una ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 è stata ...Domenica 18 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Avanti un altro! Pure di sera". Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana vede prot ...